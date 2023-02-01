الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وشروط الحجز

السيارات المجهزة
السيارات المجهزة للمعاقين

أتاحت وزارة الصحة والسكان، رابطًا للاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، حيث يبحث العديد من حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، على رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، عبر محركات البحث الإلكترونية في مصر، خلال الفترة الماضية، لمعرفة موقفهم من الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك.

شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.
- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.
- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.
- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقاً للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.
- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق القومسيون الطبي.

استعلام نتيجة كشف سيارات المعاقين وشروط الحصول عليها

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- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.
- الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشئون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يمكن للمواطنين معرفة نتائج الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات الأتية..
- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة التي تتبع وزارة الصحة من هنا.
- الضغط على اختيار النتيجة.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة للراغب بالحصول على السيارة منها “الرقم القومي” و"كلمة السر".
- النقر على زر الاستعلام، لكي تظهر النتيجة التي قد يرغب المستعلم في الحصول عليها.

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