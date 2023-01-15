استعلام نتيجة كشف سيارات المعاقين وشروط الحصول عليها

خصصت وزارة الصحة رابط استعلام نتيجة كشف سيارات المعاقين ، والتي خصصتها الدولة لذوي الهمم في إطار اتجاهها إلى توفير كافة الخدمات لهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد لهم حقوقهم الضائعة منذ سنوات طويلة.

وحددت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة المسئولين عن ملف المعاقين في مصر بعض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على سيارات المعاقين تستعرضها الدستور في التقرير التالي.

رابط استعلام نتيجة كشف سيارات المعاقين

يستطيع المعاقين الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المتاحة لهم من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة من خلال الضغط على هذا الرابط هنا. ثم اضغط على خانة ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اختر نتيجة التقارير الطبية .

ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة للراغب في الحصول على السيارة منها الرقم القومي وكلمة السر، ثم انقر على زر الاستعلام، لتظهر أمامك النتيجة التي ترغب في الحصول عليها.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على سيارات المعاقين أولها أن يستخرج ذوي الهمم كارت الخدمات المتكاملة ، من خلال عدة خطوات أولها التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة أو الضغط على الرابط التالي هنا، ثم قم بتسجيل البيانات الشخصية بكل دقة، باعتبارها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب.

ويستلزم ملء استمارة البيانات الأساسية وتحديد نوع الإعاقة، وغيرها من البيانات الخاص بالمتقدم، ويجب الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك، ويستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالموقع الإلكتروني.

وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة لاستلام البطاقة.

وحددت وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي شروط الحصول على سيارات المعاقين بألايقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ويملك كارنيه الخدمات المتكاملة الذي يحصل عليه أصحاب بعض الاعاقات منها الإعاقات السمعية، والذهنية، وقصار القامة، وأمراض الدم المزمنة، وغيرها العديد.

وليستطيع المعاقون الحصول على سيارات المخصصة لهم عليهم تجهيز بعض الأوراق منها صورة بطاقة رقم قومي سارية، و 2 صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا، و3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.