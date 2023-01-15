الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي 2023 عبر موقع مصر الرقمية

بطاقة التموين
بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين خطوة مهمة لابد أن يقوم بها أصحاب بطاقات التموين المُقدر عددها بـ 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن لمنع توقف البطاقة عن العمل.

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث بطاقة التموين من خلال موقع مصر الرقمية الذي يوفر كافة الخدمات التموينية في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة خدماتها تسهيلًا على المواطنين وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي 2023 عبر موقع مصر الرقمية.

 

تحديث بطاقة التموين 2023 

يستطيع أصحاب بطاقة التموين تحديثها  لمنع توقفها حسب التعليمات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تحديث بطاقة التموين بصفة دورية من خلال خطوات بسيطة تأتي كالتالي:  

أولًا  الدخول إلى موقع مصر الرقمية أو الضغط مباشرة عبر الرابط التالي ttps://digital.gov.eg

ثانيًا :  إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم الضغط على التالي

ثالثًا :  إدخال رقم رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

رابعًا :  الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

 

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رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2023

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2023

 

ويمكن للمواطنين تحديث بطاقة التموين من خلال  التوجه مباشرة  إلى مكتب التموين التابع لمحافظته التي أصدر منها بطاقة التموين،  ويقوم بتقديم صورة من بطاقة التموين و صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل  المسجل باسم صاحب  بطاقة التموين وهو رب الأسرة.

موقع مصر الرقمية لخدمات التموين

وفرت الدولة موقع مصر الرقمية لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتعد خدمات التموين جزء منها  في ظل اتجاهها إلى رقمنة الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ويوفر موقع مصر الرقمية خدمات تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي

كما تضم أيقونة التموين في موقع مصر الرقمية خدمات ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

وأيضًا خدمات إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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