تحديث بطاقة التموين خطوة مهمة لابد أن يقوم بها أصحاب بطاقات التموين المُقدر عددها بـ 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن لمنع توقف البطاقة عن العمل.

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث بطاقة التموين من خلال موقع مصر الرقمية الذي يوفر كافة الخدمات التموينية في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة خدماتها تسهيلًا على المواطنين وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي 2023 عبر موقع مصر الرقمية.

تحديث بطاقة التموين 2023

يستطيع أصحاب بطاقة التموين تحديثها لمنع توقفها حسب التعليمات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تحديث بطاقة التموين بصفة دورية من خلال خطوات بسيطة تأتي كالتالي:

أولًا الدخول إلى موقع مصر الرقمية أو الضغط مباشرة عبر الرابط التالي ttps://digital.gov.eg

ثانيًا : إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم الضغط على التالي

ثالثًا : إدخال رقم رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

رابعًا : الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

اقرأ ايضا

ويمكن للمواطنين تحديث بطاقة التموين من خلال التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع لمحافظته التي أصدر منها بطاقة التموين، ويقوم بتقديم صورة من بطاقة التموين و صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل المسجل باسم صاحب بطاقة التموين وهو رب الأسرة.

موقع مصر الرقمية لخدمات التموين

وفرت الدولة موقع مصر الرقمية لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتعد خدمات التموين جزء منها في ظل اتجاهها إلى رقمنة الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ويوفر موقع مصر الرقمية خدمات تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي

كما تضم أيقونة التموين في موقع مصر الرقمية خدمات ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

وأيضًا خدمات إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية.