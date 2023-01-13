«التموين»: صرف 50% من سلع يناير عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة مستمرة في صرف السلع التموينية للمواطنين ‏على بطاقة الدعم، بالإضافة إلى صرف السلع للمواطنين لنحو 36 ‏مليون مواطن يستفيدون من المنحة التي أقرها الرئيس عبد‏الفتاح السيسي من إجمالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، ‏بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الأسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة من أسرتين إلى ثلاث أسر و300 جنيه للبطاقة التي يزيد عدد أسرها عن ثلاثة.

وأكد ‏ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الأقل من ‏‏2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه، ‏بالإضافة إلى مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان ‏الاجتماعي.‏

وأضاف وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الوزارة تصرف يوميًا لمخازن الجملة ما يقارب ‏‏4 آلاف طن سكر يومي و3 آلاف طن زيت يومي وكذلك بالنسبة ‏للأرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى، مؤكدًا أن زيادة السلع المنصرفة ‏للمواطنين ارتفعت إلى 30 سلعة شهريًا تشمل الزيت والسكر والأرز ‏والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي تهم الأسرة ‏المصرية.‏

وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، بأن نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير تخطت الـ ‏%50، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تواصل ‏تنفيذ حملات يومية على منافذ الصرف للتأكد من التزامها بصرف ‏السلع المقررة للمواطنين طبقًا للتوجيهات الوزارية الأخيرة بهذا ‏الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى وجود 8 ملايين ‏بطاقة دعم يستفيد أصحابها من المنحة التي أقرها الرئيس السيسي ‏لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا وجود مخزون كبير من السلع ‏بكل مخزن وتتم استعاضته من المخازن الكبرى ‏يوميًا. ‏