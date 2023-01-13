«التموين»: صرف 50% من سلع يناير عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم، بالإضافة إلى صرف السلع للمواطنين لنحو 36 مليون مواطن يستفيدون من المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي من إجمالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الأسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة من أسرتين إلى ثلاث أسر و300 جنيه للبطاقة التي يزيد عدد أسرها عن ثلاثة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه، بالإضافة إلى مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تصرف يوميًا لمخازن الجملة ما يقارب 4 آلاف طن سكر يومي و3 آلاف طن زيت يومي وكذلك بالنسبة للأرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى، مؤكدًا أن زيادة السلع المنصرفة للمواطنين ارتفعت إلى 30 سلعة شهريًا تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي تهم الأسرة المصرية.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، بأن نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير تخطت الـ %50، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تواصل تنفيذ حملات يومية على منافذ الصرف للتأكد من التزامها بصرف السلع المقررة للمواطنين طبقًا للتوجيهات الوزارية الأخيرة بهذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى وجود 8 ملايين بطاقة دعم يستفيد أصحابها من المنحة التي أقرها الرئيس السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا وجود مخزون كبير من السلع بكل مخزن وتتم استعاضته من المخازن الكبرى يوميًا.