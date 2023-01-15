خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة؛ لمعرفة النتيجة التي أتاحتها وزارة الصحة من خلال موقع المجالس الطبية على الإنترنت، كي يحصل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على كارت الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي يقدمها لحامله.

وتتمثل الامتيازات في توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية، والكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة، و الإعفاء من المصروفات المدرسية، والإعفاء من الضرائب، والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية، إلى جانب نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في مدارس التعليم الأساسي.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

من خلال التقرير التالي نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، والفئات المتاح لهم التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

1- الدخول على رابط المجالس الطبية الموجود في الأسفل http://car.smcegy.com/login.aspx.

2- ثم يتم كتابة الرقم القومي وكلمة السر.

3- الضغط على كلمة دخول لتظهر النتيجة.

مع العلم أنه يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاة من الجمارك يوميًا الساعة الواحدة ظهرًا في أيام العمل الرسمية.



حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

1- يتم حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاه من الجمارك من خلال الرابط التالي:

http://car.smcegy.com/Register.aspx



2- ثم يتم كتابة البيانات الشخصية وانتظار رساله على الموبايل لاستكمال إجراءات الحجز، والبيانات المطلوبة هي:

الرقم القومي.

كتابة الكود الموجود بالصورة.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاسم.

الاسم الأول

الاسم الثاني

الاسم الثالث

الاسم الرابع

الاسم الأول الاسم الثاني الاسم الثالث الاسم الرابع تاريخ الميلاد.

النوع.

الحالة الاجتماعية.

محافظة السكن.

مدينة السكن.

العنوان.

الوظيفة.

رقم التليفون: مع العلم أنه يجب التأكد من رقم التليفون؛ لأنه سوف تصلك رسالة قصيرة لاستكمال الحجز.

نوع الإعاقة.

الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتاح لهم استخراج كارت الخدمات المتكاملة

1- أصحاب الأمراض السمعية والبصرية.

2- الإعاقات المتعددة.

3- قصار القامة الطول أقل من 140 سم.

4- أصحاب أمراض الدم المزمن.

5- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

6- مرضى اضطراب طيف التوحد.

7- مرضى الهيموفيليا.

8- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل.

9- اضطراب فرط الحركة.

10- الجذام.

11- متلازمة داون.

12- التوحد.

