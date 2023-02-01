الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة مشجعى الأهلى فى إيطاليا تساند الفريق أمام أوكلاند سيتى

رابطة مشجعي الأهلي
رابطة مشجعي الأهلي

أعلنت رابطة مشجعي نادي الأهلي في إيطاليا عن تواجدها اليوم في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القرن ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد محمد عباس سليمان مؤسس الرابطة في إيطاليا تواجد عشرات الأعضاء في مدينة طنجة المغربية منذ ساعات لمساندة الأهلي في مباراة المهمة ضد أوكلاند سيتي، قادمين من عدة مدن مختلفة من إيطاليا إلى المغرب مباشرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في التاسعة مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها المارد الأحمر للمرة الثامنة قي تاريخه.

وحال فوز نادي الأهلي في لقاء اليوم سوف يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي من البطولة، الذي يطمح خلالها في تحقيق ميدالية جديدة تضاف إلى سجله الحافل والتاريخي في مونديال الأندية.

الأهلي في المونديال| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوكلاند سيتي

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي أقيم مساء أمس بملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، الذي يستضيف مباراة الفريقين والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم، على رأس وفد الأهلي الذي ضم كلًا من: الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الزي الأزرق بالكامل.

واستفسر وفد الأهلي خلال الاجتماع الفني من اللجنة المنظمة للبطولة، عن كل التفاصيل التنظيمية والتسويقية والإعلامية، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب.

رابطة مشجعي الأهلي إيطاليا مونديال الاندية المغرب السويسري مارسيل كولر أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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