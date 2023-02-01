الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لشدة الرياح.. سقوط أشجار كافور على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

تشهد محافظة الإسماعيلية عدم استقرار في الأحوال الجوية منذ صباح اليوم، وشدة الرياح العاصفة، الأمر الذي أدى لسقوط شجرة كافور كبيرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع كل البلاغات والأزمات التي تقع بنطاق المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بإزالتها وإعادة فتح الطريق.  

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شجرة كافور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى نطاق مركز ومدينة التل الكبير أمام عزبة الشنواني.

وعلى الفور، تم التنسيق والتواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برئاسة أحمد العايدي، وبمعدات المركز تم إزالتها على الفور، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى ولا توجد خسائر بشرية أو مادية.

طريق الإسماعيلية الزقازيق طريق الإسماعيلية- الزقازيق طريق الإسماعيلية –الزقازيق الزراعي طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعى الإسماعيلية

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