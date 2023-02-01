الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق يدهس سيدة تعبر الطريق فى التجمع

دهس سيدة
دهس سيدة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق اصطدم بسيدة وتسبب في وفاتها بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصادمة أدى إلى وفاة سيدة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص وأكد أنه حال عبور سيدة مقيمة بدار السلام الطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار بها، مما نتج عنه إصابتها والتى أودت بحياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة "نصف نقل" وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلال سيارته.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة التجمع الأول سائق ضبط مباحث القاهرة

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وائل لطفي

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