الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 84 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بدمياط

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على المتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وبالجودة المطلوبة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع، حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مشتركة مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديرية الطب البيطري، استهدفت الأسواق بمدن فارسكور وعزبة البرج ودمياط.

وتمكنت الحملات من ضبط ٨٤ كيلو جرام لحم مفروم معبأ بعبوات شفافة لا يحمل أى بيانات بالصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ١٧٥ محضرا تموينيا بعد رصد مخالفات تتعلق بتجميع دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء خارج منظومة الدعم و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وأيضًا بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وبيع أكياس ملح مجهولة المصدر وتوزيع اسطوانات غاز بدون تصريح وإخفاء مخازن.

 

محافظ دمياط محافظة دمياط تموين دمياط

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