أجواء شتوية رائعة فى سابع أيام معرض القاهرة للكتاب

يعيش زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب أجواءً شتوية رائعة في سابع أيام المعرض، الذي انطلق الخميس الماضي، وسط توافد الآلاف من الزوار في الساعات الأولى لفتح أبواب المعرض.

نسمات الهواء الباردة التي يستمتع بها سكان القاهرة اليوم جاءت بعد تأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن البلاد سوف تتأثر بـ"منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة"، حسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

في الوقت نفسه؛ يواصل زوار معرض الكتاب التوافد، للاستمتاع بالحدث الذي ينتظره عشاق القراءة كل عام.