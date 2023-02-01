فشل صفقة انتقال زياش إلى باريس سان جيرمان.. والأخير يدرس شكوى تشيلسي

تعثر انتقال المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وأسدل الستار في ساعات الأولى من الأربعاء على الميركاتو الشتوي الأوروبي، وفشل سان جيرمان في ضم زياش بعدما اجتاز الفحصوات الطبية.

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي تشيلسي أرسل العقود بشكل خاطئ إلى نظيرتها في سان جيرمان مما أدى إلى فشل الصفقة.

ويستعد النادي الفرنسي لشكوى نادي تشيلسي، بسبب إرسال الوثائق الخاطئة التي تخص حكيم زياش ٣ مرات، الدولي المغربي أيضًا كان ينتظر في باريس إكمال الصفقة بعد إجراء الكشف الطبي.

كما أوضحت التقارير، أن أنظمة الحواسيب الآلية في اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم في فرنسا LFP تعطلت بالأمس في الوقت الذي كان يتم فيه تبادل وثائق حكيم زياش بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

ويرتبط حكيم زياش بعقد مع تشيلسي حتى يونيو عام 2025.

وربطت تقارير صحفية حكيم زياش بالانتقال إلى برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.

وكانت تقارير قد أكدت رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع البرازيلي مالكوم مهاجم زينيت سان بطرسبرج الروسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 98 مباراة بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

وفي الموسم الجاري، شارك زياش في 15 مباراة بمختلف البطولات وصنع هدفًا فقط.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر، واستمر ضمن صفوف الفريق وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل لتشيلسي.

ولعب حكيم زياش 440 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وسجل 125 هدفًا وصنع 135 لمختلف الفرق التي مثلها.

حكيم زياش لعب للمنتخب الهولندي خلال المراحل العمرية للشباب، ثم اختار تمثيل المنتخب المغربي الأول، ولعب 50 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 11.