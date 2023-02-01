5 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات على محور 30 يونيو ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، نتيجة حادث تصادم 3 سيارات على محور 30 يونيو نطاق محافظة بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية.

ورد بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد، يفيد بتصادم 3 سيارات نقل على طريق محور 30 يونيو بداية طريق دمياط وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عن طريق سيارات الإسعاف كل من: محمد جاد الشبراوي الخضري 43 عامًا، مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساق الأيسر والحالة متوسطة، ونبيل يوسف السيد الحداد 47 عامًا، مصاب بجروح وكدمات بالجسم والوجه والحالة متوسطة.

كما أصيب وعيد عاطف عبد الموجود سليمان 30 عامًا، بكسور وتهتك بالساقين والحالة العامة سيئة، وحسام جاد الخضري، مصاب بكسر بالساقين ونزيف بالمخ، وسليمان البراوي، مصاب بجرح تهتكي بالقدم اليسرى والحالة العامة سيئة.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.