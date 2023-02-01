الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أوكرانى: نريد بدء المناقشة حول وضع كييف النووى

أوكرانيا
أوكرانيا

قال السفير الأوكراني في ألمانيا، ألكسي ماكييف، إن كييف تريد أن تبدأ المناقشة حول وضعها النووي، مشيرًا إلى أن بلاده لم تتلق دعمًا أمنيًا كاملًا من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول النووية الأخرى.

وأشار ماكييف، في حديث لصحيفة "Deutsche Welle": إلى أن "عدم تلقي أوكرانيا  دعمًا أمنيًا كاملًا من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول النووية الأخرى؛ إشارة سيئة لجميع بلدان العالم التي أدركت أن الأسلحة النووية وحدها هي التي يمكن أن تنقذهم من هجوم مثل هذا المعتدي، لذلك نريد أن نبدأ هذه المناقشة. ليس لدي اقتراح جاهز لك حول شكله".

وسبق واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على أن أي استخدام روسي لسلاح نووي في أوكرانيا سيكون عملًا عدائيًا ضد الإنسانية وغير مبرر بأي شكل من الأشكال.

ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أكد الطرفان على مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية، وجددا معارضتهما الشديدة للحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، مؤكدين مواصلة فرض عقوبات على روسيا وتقديم الدعم الثابت لأوكرانيا.

وقال البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: لقد التقى الزعيمان في واشنطن، حيث أكدا على أن تحالفهما يظل حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بجانب تعميق التعاون المشترك في التقنيات الحيوية والناشئة التي تعتبر حاسمة للأمن القومي.

وأعاد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني، تأكيد التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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