رامز جلال يكشف كواليس تجهيزات شخصيته السمينة في «أخي فوق الشجرة» (فيديو)

كشف النجم رامز جلال، كواليس تحضيرات وتجهيزات شخصيته في فيلمه السينمائي الجديد “أخي فوق الشجرة” والمعروض حاليا للجمهور بجميع دور العرض السينمائية.

ونشر رامز جلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” ظهر فيه وهو يقوم بإجراء ميكياج وتحضيرات شخصية “بهاء” التي يظهر بها ضمن أحداث فيلم “أخي فوق الشجرة” وهي شخصية سمينة في الوزن لدرجة كبيرة، وعلق على الفيديو قائلا: “كيف تصبح بهاء خلال ساعتين”.

إيرادات فيلم أخي فوق الشجرة

وتصدر الفيلم السينمائي “أخي فوق الشجرة” قائمة الإيرادات اليومية وحقق أمس الاثنين إيرادات بلغت 405 ألف و203 جنيه ليقترب من 7 ملايين جنيها إيرادات منذ طرحه بالسينمات، متفوقا على الأفلام المعروضة معه في نفس التوقيت ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام.

طرح الفيلم بدور العرض في أمريكا

واستقبلت الساعات الماضية دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم المصري “أخي فوق الشجرة” لعرضه للجمهور بمختلف قاعات السينما هناك.

ويجسد الفنان رامز جلال دور شقيقين توأم ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "أخي فوق الشجرة"، وتدور أحداث الفيلم حول علاء وهو شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد عودة شقيقه التوأم بهاء من الخارج، والذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء "رامز جلال" من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم.

فيلم "أخي فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.