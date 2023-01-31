«فوربس الأمريكية»: تسارع التمويل للحوسبة الكمية في جميع أنحاء العالم

أكدت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مجال الحوسبة الكمية تسارع التمويل في جميع أنحاء العالم، مشيرة الى أن تمويل التكنولوجيا الكمية عالمي، وطويل الأجل، ومستدام ومتنوع، كما يعد أحد أكثر البرامج الوطنية تنسيقًا وحسن الموارد في فترة ما بعد الصراع الروسي الأوكراني.

وتابعت المجلة، أنه في حين أن أمريكا الشمالية لها يد قوية عندما يتعلق الأمر بالبرامج الوطنية، إلا أنه يجب اعتبار الصين الزعيمة من حيث العمق وكذلك في تمويل جهودها، بالإضافة إلى مناطق مثل أستراليا واليابان والهند وإسرائيل لديها برامج قوية بشكل غير عادي.

القارة الأوروبية

وأشارت المجلة، إلى أن القارة الأوروبية بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، يمكنها بحق أن تحتل المرتبة الأولى، أمام الصين وذلك بسبب حجم الموارد المستثمرة وقوة البحوث الأساسية والعلوم.

كما أعلنت شركة Q-CTRL الناشئة في مجال الحوسبة الكمية ومقرها سيدني، أستراليا، اليوم عن تمديد السلسلة B بقيمة 27.4 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي تمويل السلسلة B إلى 52.4 مليون دولار.

وقد شمل المستثمرون في الجولة Salesforce Ventures و Alumni Ventures و ICM Allectus و Mindrock و Capital و Airbus Ventures و Data Collective و Horizons و Main Sequence Ventures و Ridgeline Partners وشريك General Dynamics السابق Bill Lightfoot وأسطورة الرجبي العالمي ورائد الأعمال الأسترالي John Eales .

تجذب الكثير من الاهتمام

كما أفادت المجلة الأمريكية، إلى أن الحوسبة الكمية تجذب الكثير من الاهتمام من المستثمرين فيما يتعلق باستثمارات المال الاستثماري.

واجتذبت الشركات الناشئة غير الأمريكية، على وجه التحديد ، تمويلًا جديدًا هذا العام، حيث أعلنت شركة Quantum Machines الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر عن تمديد 20 مليون دولار لجولة السلسلة B البالغة 50 مليون دولار التي جمعتها في سبتمبر الماضي.

وجاءت إعلانات مماثلة هذا الشهر من شركة PASQAL الناشئة في مجال الحوسبة الكمية ومقرها باريس والتي جمعت 100 مليون يورو في جولة تمويل من السلسلة B وشركة Oxford Ionics التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي جمعت 30 مليون جنيه إسترليني في تمويل السلسلة أ.

لا يأتي تمويل الشركات الناشئة في مجال الحوسبة الكمية فقط من شركات رأس المال الاستثماري ولكن أيضًا من الحكومات في جميع أنحاء العالم، وفق فوربس.

كما أفادت شركة الأبحاث والاستشارات الكمومية GQI ، التي تتعقب المشاريع التي تمولها الحكومة من قبل الوكالة والمعهد لعدد من البلدان، بإجمالي أكثر من 55 مليار دولار في مبادرات البحث والتطوير التي ترعاها الدولة في جميع أنحاء العالم.