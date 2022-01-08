السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«iTi» ينظم ندوتين للتعريف بتكنولوجيا الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي

معهد iTi
معهد iTi

نظم معهد تكنولوجيا المعلومات "iTi" التابع لوزارة الاتصالات ندوة للتعريف بتكنولوجيا الحوسبة الكمية عبر الإنترنت.

وستوفر الندوة مقدمة حول تكنولوجيا الحوسبة الكمية، وتشرح الاختلافات بين الأنظمة الكمية والكلاسيكية، وتستعرض التطبيقات الكمية والخطوات اللازمة لتجهيز الكم. 

وستتناول الندوة عددًا من الموضوعات، منها: فهم أساسيات الحوسبة الكمية، والحوسبة الكمية في السوق، وحالات استخدام الحوسبة الكمية في الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والاتصالات ونمذجة أنظمة التشفير، ولغات برمجة الحوسبة الكمية وهندستها، والمشهد الحالي للأجهزة: التحديات وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، والحوسبة الكمية في مصر.

وجدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.

في سياق متصل، نظم  معهد تكنولوجيا المعلومات ندوة بعنوان "طوّر مهاراتك في عصر اقتصاد الذكاء الاصطناعي" عبر الإنترنت أيضا .

وتهدف الندوة إلى إعداد المشاركين وتأهيلهم لاستيعاب الموجة القادمة من عمليات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف إعداد جيل قادر على مواجهة المستقبل ومواكبة عصر الذكاء الاصطناعي. وستوفر الندوة مقدمة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير المهارات المتعلقة بهذا المجال.

وتجدُر الإشارة إلى أن المعهد يقدم باقة من البرامج التدريبية في تخصص الذكاء الاصطناعي، منها برنامج التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تدريب المدربين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة في فرنسا "إيپيتا"؛ كما يقدم المعهد عدة برامج أخرى في مجالات تكنولوجية مختلفة.

معهد iTi تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات الحوسبة الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

«الاتصالات» تُنظم ورشة عمل حول الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

معاقبة طبيبين لإدانتهما بخطأ جسيم أثناء عملية جراحية لطفل

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

وصول حسن راتب وعلاء حسانين إلى مقر محاكمتهم في قضية «الآثار الكبرى»

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟