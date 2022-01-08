«iTi» ينظم ندوتين للتعريف بتكنولوجيا الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي

نظم معهد تكنولوجيا المعلومات "iTi" التابع لوزارة الاتصالات ندوة للتعريف بتكنولوجيا الحوسبة الكمية عبر الإنترنت.

وستوفر الندوة مقدمة حول تكنولوجيا الحوسبة الكمية، وتشرح الاختلافات بين الأنظمة الكمية والكلاسيكية، وتستعرض التطبيقات الكمية والخطوات اللازمة لتجهيز الكم.

وستتناول الندوة عددًا من الموضوعات، منها: فهم أساسيات الحوسبة الكمية، والحوسبة الكمية في السوق، وحالات استخدام الحوسبة الكمية في الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والاتصالات ونمذجة أنظمة التشفير، ولغات برمجة الحوسبة الكمية وهندستها، والمشهد الحالي للأجهزة: التحديات وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، والحوسبة الكمية في مصر.

وجدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.

في سياق متصل، نظم معهد تكنولوجيا المعلومات ندوة بعنوان "طوّر مهاراتك في عصر اقتصاد الذكاء الاصطناعي" عبر الإنترنت أيضا .

وتهدف الندوة إلى إعداد المشاركين وتأهيلهم لاستيعاب الموجة القادمة من عمليات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف إعداد جيل قادر على مواجهة المستقبل ومواكبة عصر الذكاء الاصطناعي. وستوفر الندوة مقدمة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير المهارات المتعلقة بهذا المجال.

وتجدُر الإشارة إلى أن المعهد يقدم باقة من البرامج التدريبية في تخصص الذكاء الاصطناعي، منها برنامج التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تدريب المدربين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة في فرنسا "إيپيتا"؛ كما يقدم المعهد عدة برامج أخرى في مجالات تكنولوجية مختلفة.