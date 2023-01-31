افتتاح معرض «أهلاً رمضان» للسلع الغذائية والرمضانية بشبراخيت

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية بمدينة شبراخيت والمقام بمدخل المدينة أمام مسجد قباء، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد زايد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، والمحاسب مجدي الخضر ،وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحير وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المعرض هو ثاني معارض "أهلاً رمضان" بشبراخيت والذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع التموين والوحدة المحلية، حيث سبق وتم افتتاح معرض مماثل وسط المدينة خلال الأيام الماضية، كما تم افتتاح ٩ معارض أخري بمدن ومراكز المحافظة ليصبح إجمالي عدد معارض "أهلاً رمضان" بنطاق المحافظة ١٠ معارض، كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إفتتاح معارض مماثلة بباقي مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة أقسام المعرض والذي يضم 15 جناح لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية، كما ضم المعرض سيارة متنقلة ضمن مبادرة "معًا ضد الغلاء" وأجنحة أخرى لعرض السلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وآخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والخضروات المجمدة والمنظفات، وذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30٪..

يتم طرح اللحوم بسعر ١٧٠ جنيهًا للكيلو، والأرز يبدأ من سعر ١٢ جنيهًا للكيلو، السكر وزن ١ كجم بسعر ١٧ جنيهًا، والسمن وزن ٣ كجم بسعر ١٤٠ جنيهًا، ووزن ٢ كجم بسعر ٩٠ جنيهًا وزيت الذرة تتراوح أسعاره من ٣٥ لـ٦٠ جنيهًا، كما يتم بيع المكرونة وزن ٤٠٠ جرام بسعر ٨ جنيهات و١٥ جنيهًا لوزن ١ كجم، ويعرض الدقيق المعبأ بسعر ١٦ جنيه للكيلو، وبلغ سعر شكارة الدقيق وزن ٢٥ كجم ٣٥٠ جنيه والسلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.

أكدت د.نهال بلبع استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وأشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل الشركات والتجار المشاركين، مشيرة إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأكدت التوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من ٣١٠٠ منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت ٢١ منفذ، وكذا معارض "أهلاً رمضان" والجاري افتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.

وأهابت بلبع بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن أي حالة تلاعب أو زيادة فى الأسعار وذلك من خلال الأرقام التالية، وغرفة عمليات محافظة البحيرة ، الخط الساخن: ١١٤ التليفون، الارضي:٠٤٥/٣٣٤٩٤٤٧ - ٠٤٥/٣٣٥٦٣٩، جهاز حماية المستهلك، الخط الساخن: ١٩٥٨٨،التليفون الارضي: ٠٤٥/٣١٩٢٤٨٠،تطبيق واتس آب: ٠١٥٧٧٧٧٩٩