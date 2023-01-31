الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنظم فعاليات تصفيات كأس العالم لرياضة التقاط الأوتاد

كأس العالم لرياضة
كأس العالم لرياضة التقاط الأوتاد

نظمت وزارة الداخلية البطولة المؤهلة لتصفيات كأس العالم الرابعة 2023 لرياضة التقاط الأوتاد بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة التى أقيمت على مدار 4 أيام بمشاركة 6 دول (مصر - الإمارات - إنجلترا - السعودية - ماليزيا - فلسطين) خلال الفترة من 22/1/2023 حتى 25/1/2023.

وشهدت الفعاليات أجواء تنافسية رائعة بين المشاركين فى رياضة التقاط الأوتاد فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.

وأقيمت فعاليات البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة التى تحتوى على كافة التجهيزات والإمكانيات التى كان لها بالغ الأثر فى نجاح البطولة وظهورها بأعلى مستوى تنظيمي وبمقاييس عالمية، بما يعكس مدى القدرة على استضافة البطولات والمنافسات الدولية المختلفة، وهو ما يبرز اهتمام وزارة الداخلية بمثل تلك الرياضات على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى، وتوفير السبل والإمكانيات اللازمة بما يسهم فى إعداد منظومة متطورة لاستقبال كافة المنافسات الدولية.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة والتى حصل عليها الفريق المصرى متفوقاً على جميع الفرق المشاركة وتأهل لبطولة كأس العالم كما حصل اللاعبين ممثلى وزارة الداخلية المصرية المشاركين بالبطولة على المراكز الفردية (الأول – الثاني – الثالث) وشهد توزيع الجوائز الدكتور وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وممثلى سفارات الدول المشاركة والهيئات التابعة للاتحاد المصرى للفروسية. 

وأشاد المشاركون واتحادات الفروسية ورؤساء الأندية بالمستوى الراقى والمشرف لكافة الترتيبات والتجهيزات والخدمات المتميزة للبطولة بوادى الفروسية للشرطة وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية فى المجالات والأنشطة وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً.

الأنشطة الرياضية المنافسات الدولية تصفيات كاس العالم فريق المصري فعاليات تصفيات منطقة عين الصيرة وزارة الداخلية المصرية إلتقاط الأوتاد بوادى الفروسية

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مصر فى عالم متغير

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