الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد عثمان: الأقصر تشهد انتعاشة سياحية غير مسبوقة

محمد عثمان
محمد عثمان

كشف محمد عثمان عضو لجنة تسويق الأقصر السياحية، أن مدينة الأقصر تشهد انتعاشة غير مسبوقة على الإطلاق، حيث ارتفعت نسبة الإشغال السياحي خلال فصل الشتاء سواء بالفنادق الثابتة أو الفنادق العائمة . 

وأشار عثمان في تصريحات خاصة، إلى أن زيادة نسب الإشغالات بالفنادق جاءت نتيجة للتدفقات السياحية التي تشهدها المدينة من الأسواق الجديدة مثل أسواق جنوب شرق آسيا وتحديدا السياحة الصينية، بالإضافة إلى أن هناك زيادة 30 % من السوق الإسباني، وزيارة من السوق الياباني بالاضافة لرحلات اليوم الواحد والتي انتعشت بنسبة 10 إلى 15 %.

وأوضح أن الأقصر ستشهد خلال الفترة المقبلة ما يقرب من 48 مؤتمرا علميا وثقافيا.

فصل الشتاء الأقصر تسويق الأقصر السياحية السوق الياباني الدخل القومي لمصر

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