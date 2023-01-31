الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 30% زيادة فى مساحات زراعة القطن خلال عام.. وكفر الشيخ تتصدر

قطن
قطن

شهدت المساحات المنزرعة من القطن فى المحافظات المصرية نمو بنسبة 30%، لترتفع إلى حدود 237.718 ألف فدان فى عام 2020/2021 مقابل 183.064 ألف فدان خلال عام 2019/2020، بزيادة 54.7 ألف فدان، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن تركز زراعة محصول القطن فى 17 محافظة على رأسهم محافظة كفر الشيخ بنحو 85.4 ألف فدان خلال عام 2020/2021 مقابل 60.6 ألف فدان فى عام 2019/2020، يليها محافظة الدقهلية 45.8 ألف فدان خلال عام 2020/2021 مقابل 33.7 ألف فدان فى عام 2019/2020، محافظة الشرقية 36.7 ألف فدان خلال عام 2020/2021 مقابل 30.5 ألف فدان فى عام 2019/2020، محافظة البحيرة 26.4 ألف فدان خلال عام 2020/2021 مقابل 21.9 ألف فدان فى عام 2019/2020.

وارتفعت المساحة المنزرعة بمحصول القطن بمحافظات الغربية لـ 12.1 ألف فدان فى عام 2020/2021 مقابل 8.5 ألف فدان فى عام 2019/2020، الفيوم 8.9 ألف فدان خلال عام 2020/2021 مقابل 8.4 ألف فدان فى عام 2019/2020، دمياط 7.9 ألف فدان خلال عام 2020/2021 مقابل 7.033 ألف فدان فى عام 2019/2020، بنى سويف 4.7 ألف فدان خلال عام 2020/2021 مقابل 3.9 ألف فدان فى عام 2019/2020، محافظة بورسعيد 2.7 ألف فدان فى عام 2020/2021 مقابل 2.5 ألف فدان فى عام 2019/2020، المنوفية 1.6 ألف فدان، الاسماعيلية 1.6 ألف فدان، أسيوط 1.5 ألف فدان، الاسكندرية 950 فدان، النوبارية 700 فدان، المنيا 185 فدان، سوهاج 74 فدان، القليوبية 6 أفدنة.

كان إجمالى المساحة المحصولية قد بلغ 16.4 مليون فدان عام 2020/2021 مقابل 16.3 مليون فدان عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%، وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.6 مليون فدان عام 2020/2021 مقابل 9.5 مليون فدان فى عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القطن محصول القطن محافظة كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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