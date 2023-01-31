الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ميعاد صرف معاشات فبراير 2023 واستعلام العلاوات الخمس

صرف معاشات
صرف معاشات

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات فبراير 2023، والتي يحصل عليها ما يقرب من 10.5 مليون مواطن، ويتم صرف المعاشات في الأول من كل شهر ميلادي وفق جدول محددة تعلن عنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى شهريًا لمنع التكدس أمام منافذ صرف معاشات المواطنين.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي ضمن خدماته التي تقدمها للقراء ميعاد صرف معاشات فبراير 2023 واستعلام العلاوات الخمس.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023 

وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى موعد صرف معاشات فبراير 2023، لتبدأ غدًا الأربعاء الموافق 1 فبراير وتستمر لمدة أسبوع، حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على عدة أيام وفق جدول صرف معاشات تم الاعلان عنه مسبقًا، ليبدأ صرف معاشات فبراير بأصحاب المعاشات الحاصلين على معاش أقل من 1000 جنيه ليتم صرف معاشات فبراير في يومي الأربعاء والخميس 1 و2 فبراير 2023.

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وأصحاب المعاشات الأقل من 2000 يستطيعوا صرف المعاشات خلال يومي الأحد والإثنين 5 و6 فبراير، وفي يومي 7و 8 فبراير تصرف معاشات فبراير للحاصلين على معاش  أكثر من 2000 جنيه .

ويتم توفير معاشات فبراير في ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، وأيضًا من  خلال منافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية. 

الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي 

يزداد البحث عن الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مع اتجاه الدولة إلى صرف باقي العلاوات المستحقة لأصحابها، وبدأ صرفها في المرحلة الأولى في 2020، وتحملت  الدولة حينها 35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس.

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ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو الضغط على الرابط التالي https://nosi.gov.eg 

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي بشرط ان تكون مسجلًا على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم قم بإدخال بيانات الرقم القومي لصاحب المعاش  واسم الأم الأول، ثم الضغط على إرسال طلب.

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معاشات فبراير الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات فبراير الاستعلام عن العلاوات الخمس أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر فبراير 2023

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