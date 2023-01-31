مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم المخرجة التونسية سلمى بكار

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم المخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة السابعة التي تعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، تقديرًا لمشوارها الإبداعي الطويل، حيث تعتبر من الرائدات في السينما العربية، وأول مخرجة تونسية تنتج أعمالها.

من هي سلمى بكار؟

ولدت سلمى بكار في 15 ديسمبر سنة 1945، وهي خريجة المعهد الفرنسي للسينما، وقدمت فيلمها الطويل الأول "فاطمة 75" سنة 1975، وفي سنة 1990 أصبحت أول سيدة تعمل في الإنتاج السينمائي في تونس، حيث أنتجت أفلام لمخرجين مثل محمد علي العقبي ومحمود بن محمود وناجية بن محمود وعبداللطيف بن عمار.

وقدمت كمخرجة أفلاما مهمة شاركت في العديد من المهرجانات، مثل "رقصة النار" سنة 1994 عن الفنانة الراحلة حبيبة مسيكة، و"خشخاش" سنة 2006، و"الجايدة" سنة 2017، ولم يتوقف عطاء سلمى بكار عند الإخراج والإنتاج السينمائي والتليفزيوني، حيث اختيرت بعد الثورة التونسية عضوة في المجلس الوطني التأسيسي لوضع الدستور التونسي.

من جانبها، قالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إن سلمى بكار اسم كبير ليس في السينما التونسية فحسب، ولكن في السينما العربية أيضا، حيث عبرت أفلامها عن هموم المرأة التونسية في مراحل تاريخية مختلفة، فضلا عن ريادتها تاريخيا كأول مخرجة تونسية تقدم فيلمًا روائيًا طويلا، وشددت على أن المهرجان يسعى لتكريم المبدعات اللاتي ساهمن في التعبير عن قضايا المرأة من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت نائب رئيس الهيئة، إلى أن نضال سلمى بكار من أجل قضايا المرأة لم يتوقف عند شاشة السينما، كمخرجة أو منتجة، لكنها كانت حاضرة وبقوة في المشهد السياسي التونسي، كعضو المجلس الوطني التأسيسي لوضع الدستور بعد ثورة الياسمين، ونائبة في في البرلمان التونسي تدافع عن الحقوق والحريات، مؤكدة أن تكريم سلمى بكار يعتبر تكريما للسينما التونسية التي حققت في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا على المستوى الدولي بأفلام تحمل بصمات نسائية .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج تقديرا لعطائها السينمائي، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وفالكون جروب، وشركة مصر للطيران.