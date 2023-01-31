أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023، وهي نفس الأسعار التي حددتها الوزارة في أسعار السلع التموينية في يناير الجاري.

ويبدأ أصحاب بطاقات التموين في صرف السلع التموينية بدءًا من غد الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي اسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023 .

سعر الزيت في التموين

سعر الزيت خليط حجم 800 مللي 25 جنيهًا.

سعر سكر معبأ وزن 1 كجم 10.5 جنيه.

أرز معبأ وزن 1 كجم 10.50 جنيه.

مكرونة وزن 800 جم10.5 جنيه.

مكرونة وزن 400 جم 5.25 جنيه.

مسلى صناعي وزن 800 جم 30 جنيهًا.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم 11 جنيهًا.

عدس مجروش وزن 500 جم 12 جنيهًا.

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اسعار السلع التموينية لشهر فبراير