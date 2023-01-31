الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023

السلع التموينية
السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023، وهي نفس الأسعار التي حددتها الوزارة في أسعار السلع التموينية في يناير الجاري. 

ويبدأ أصحاب بطاقات التموين في صرف السلع التموينية بدءًا من غد الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي  اسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023 . 

سعر الزيت في التموين 

  • سعر الزيت خليط حجم 800 مللي  25 جنيهًا.
  • سعر سكر معبأ وزن 1 كجم  10.5 جنيه.
  • أرز معبأ وزن 1 كجم  10.50 جنيه.
  • مكرونة وزن 800 جم10.5 جنيه.

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  • مكرونة وزن 400 جم  5.25 جنيه.
  • مسلى صناعي وزن 800 جم  30 جنيهًا.
  • دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم  11 جنيهًا.
  • عدس مجروش وزن 500 جم 12 جنيهًا.

 

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اسعار السلع التموينية لشهر فبراير

  • فول معبأ وزن 500 جم  7.50 جنيهًا.
  • قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم  3 جنيهات.
  • شاي ناعم وزن 40 جم  3.50 جنيهًا.
  • صلصة وزن 300 جم  6 جنيهات.
  • تونة مفتتة وزن 140 جرام  12 جنيهًا.
  • جبنة تتراباك وزن 500 جم  14 جنيهًا.
  • جبنة تتراباك وزن 250 جم  7.50 جنيهًا.
  • جبن ابيض زنة 125 جرام  4.5 جنيهًا.
  • کیس ملح طعام وزن 300 جم  جنيه واحد.
  • طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرامًا  جنيهين.
  • مربى أنواع وزن 350 جرامًا  14 جنيهًا.
  • صابون تواليت وزن 125 جم  6.50 جنيها.
  • صابون غسيل وزن 125 جم  2.25 جنيها.
  • مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم 20 جنيهًا.
  • مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم  10.50 جنيها.
  • کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم  جنيهين.
  • لبن جاف وزن 125 جم  20 جنيهًا.
  • خل 5% حجم 900 ملي  5 جنيهات.
  • علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات 5.25 جنيها.
  • بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم  جنيهين.
  • سعر بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
  • سعر بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.
  • سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.
  • سعر بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.
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