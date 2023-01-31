بإجمالي 21.5 مليون جنيه.. «أورمان كفر الشيخ» تستعرض إنجازاتها لعام 2022

أشاد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، بمشاركات جمعية “الأورمان” في تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء محافظة كفرالشيخ، وبصفة خاصة المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها خلال عام 2022.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط ودعمًا للمواطنين الأكثر احتياجات بأنحاء الجمهورية.

واستعرض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تقريرًا حول أبرز إنجازات الجمعية بكفرالشيخ خلال عام 2022، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ اللواء جمال نورالدين بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وتضمن التقرير، قيام الجمعية على مدار عام 2022، بتوزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة 3مليون جنيه، وتوزيع 75 ألف كيلو لحوم مستورد بتكلفة 7مليون و500ألف جنيه، و 10ألاف كيلو لحوم بلدى بتكلفة مليون و750ألف جنيه.

وتابع التقرير، تم توزيع 8 ألاف بطانية ولحاف بتكلفة مليون و350ألف جنيه، وتنظيم 25 معرض ملابس جديدة وأثاث منزلى بتكلفة 2 مليون و500ألف جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في ربوع المحافظة، تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

أما في المجال الطبي، فقد رصد التقرير، إجراء 19عملية قلب للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، تنوعت مابين عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بتكلفة 830ألف جنيه، وتسليم عدد 76جهاز تعويضي بتكلفة 327ألف جنيه، وذلك دعما لذوى الهمم.

ولفت التقرير، الى أنه تم تركيب 150 وصلة مياة شرب نقية بتكلفة 810 ألف جنيه، إضافة إلى تسليم 251 قرض حسن لاصحاب المشاريع متناهية الصغر بتكلفة 3مليون جنيه، وتسليم 13 كشك شامل البضاعة والكهرباء بتكلفة 390 ألف جنيه، فضلا عن دعم زواج 4 فتيات يتيمات بتكلفة 30ألف جنيه.