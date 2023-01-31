موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في تصريحات صحفية لها عصر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة دمياط يوم الأحد القادم فور اعتمادها لها بالتنسيق مع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط.

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استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة دمياط

واضافت الدكتورة منال عوض ،انه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 دمياط عبر رابط سريع الوصول على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلى الصفحة الرسمية لـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وتفقد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وذلك للاطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة ، أعمالهم فى تصحيح و رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكد "عبدالرؤوف" على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الصف الثالث الاعدادي 2023 تسير بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها حيث تتابع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير العمل في كنترول تصحيح الشهادة الإعدادية بمنتهى الدقة.