الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شكرى: تنسيق مستمر بين مصر وروسيا لدفع جهود التسوية وإنهاء الأزمة الفلسطينية

سامح شكري، وزير
سامح شكري، وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتصالات والتعاون ما بين مصر وروسيا بشأن القضية الفلسطينية قائمة ومستمرة، خاصة أن روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما أنها طرف في الرباعية الدولية وتقليديا كان لها دائما اهتمام بالقضية الفلسطينية وداعمة لحقوقهم أيضًا.

وأوضح، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه لا غنى عن استمرار التواصل فيما بين روسيا ومصر لإيجاد الأطروحات التي تعزز من الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، وأيضا الاعتماد للتوصل على حل نهائي للأزمة على أساس حل الدولتين.

وأضاف أن مصر وروسيا مستمران في التنسيق الوثيق من أجل الدفع قدما بجهود التسوية وإنهاء الأزمة، كما نتطلع أن يكون لهذا الجهد المشترك بالتعاون مع الشركاء الآخرين مسار سياسي يخرج من دائرة الصراع والتصعيد التي لا تخدم مصالح الاستقرار والتي قد تؤدي إلى تنمية التوجهات المتطرفة والعمل العسكري، منوها إلى أن هذا لا يصب في مصلحة دول المنطقة أو جهودها للارتقاء بالتعاون والعمل على الوفاء بالالتزامات وطموحات الخاصة بشعوبها.

شكرى مصر وروسيا روسيا مصر القضية الفلسطينية

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