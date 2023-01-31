النقل: خدمات مجانية لكبار السن بالمترو والسكة الحديد وتذاكر بخصم 50%

توفر وزارة النقل خدمات مجانية لكبار السن داخل القطاعات التابعة لها، والتي تتمثل أهمها فى قطاع السكة الحديد الذي يتردد عليه عدد ضخم من الركاب بشكل يومي، وكذلك قطاع مترو الأنفاق.

وتقوم وزارة النقل بتخصيص كراسي متحركة لكبار السن داخل محطات السكك الحديدية الرئيسية لنقلهم من خارج المحطة وحتى الرصيف المتواجدة عليه القطارات، كما يتم توفير شبابيك تذاكر خاصة بكبار السن لتسهيل عليهم قطع التذاكر بدلا من الوقوف لفترة طويلة فى انتظار قطع التذاكر، إلى جانب ذلك تقوم وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد، بتوفير اعفاء كامل من قطع التذاكر قى القطارات العادية ولكن يستوجب على كبار السن تقديم البطاقة الخاصة بهم على شبابيك التذاكر، ويتم الحصول على خصم ٥٠٪؜ على التذاكر المكيفة ويتم دراسة تخفيض تلك النسبة فى الوقت الحالى.

وتوفر وزارة النقل، لكبار السن إمكانية قيام أشخاص داخل المحطات بمساعدتهم فى حمل الحقائب حتي القطار، إلي جانب ذلك يوجد عربات جولف خارج المحطات الرئيسية لنقل إلى داخل المحطة.

وفي يخص الخدمات التي تقدمها وزارة النقل لكبار السن فى قطاع مترو الأنفاق، توفر لهم إعفاء كامل من قطع تذاكر المترو لسن فوق السبعين عاما، كما يتم توفير مصاعد كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن.