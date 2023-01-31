المشدد والغرامة لسائق بحيازة مواد مخدرة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة سائق لحيازته مواد مخدرة وسلاح نارى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة المواد المخدرة، والحبس 9 أشهر وغرامة 500 جنيه عن تهمة حيازة السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج ، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

بداية الواقعة عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الزقازيق الكلية "أ. م" سائق مقيم نطاق مركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش.

كشفت تحريات الرائد رئيس مباحث كفر صقر بناء على إذن النيابة العامة حيازة المتهم على سلاح أبيض و115 لفافة من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار والتربح، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.