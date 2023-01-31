الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الكليات بانتهاء الامتحانات.. ويدعو الطلاب لزيارة معرض الكتاب

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر يهنئ الكليات بانتهاء الامتحانات

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لجميع العاملين في كليات الجامعة؛ بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، معربًا عن خالص تقديره لكل مَن تعاون في إنجاح الامتحانات مِن الأساتذة والموظفين والطلاب، وأهاب رئيس الجامعة بالسادة أعضاء هيئة التدريس العمل على سرعة إخراج النتائج.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور حمدي سعد؛ بمناسبة تكليفه عميدًا لكلية الشريعة والقانون بطنطا.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب لاغتنام الإجازة، والإفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وزيارة أجنحته الثقافية خاصة جناح الأزهر الشريف الذي يتمتع بالكتب المفيدة والندوات المتميزة.

كما هنأ رئيس الجامعة الأمة الإسلامية بشهر رجب، مؤكدًا أنه شهر كريم يجب اغتنامه بالطاعات والاستعداد لشهر رمضان؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ».

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الكليات انتهاء الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

استقرار سعر شيكارة الأسمنت أثناء التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء 31 يناير

متابعة الأسواق والمرور على زراعات القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

حظك اليوم.. التوقعات الفلكية للأبراج المائية الثلاثاء 31 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

«صُحبة القراءة» تجتمع فى معرض الكتاب

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

محطة تل أبيب

المزيد

الدين العام فى إسرائيل يتجاوز 60% من حجم اقتصادها بنهاية عام 2022

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقى ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى