مجلس جامعة الأزهر يهنئ الكليات بانتهاء الامتحانات.. ويدعو الطلاب لزيارة معرض الكتاب

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لجميع العاملين في كليات الجامعة؛ بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، معربًا عن خالص تقديره لكل مَن تعاون في إنجاح الامتحانات مِن الأساتذة والموظفين والطلاب، وأهاب رئيس الجامعة بالسادة أعضاء هيئة التدريس العمل على سرعة إخراج النتائج.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور حمدي سعد؛ بمناسبة تكليفه عميدًا لكلية الشريعة والقانون بطنطا.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب لاغتنام الإجازة، والإفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وزيارة أجنحته الثقافية خاصة جناح الأزهر الشريف الذي يتمتع بالكتب المفيدة والندوات المتميزة.

كما هنأ رئيس الجامعة الأمة الإسلامية بشهر رجب، مؤكدًا أنه شهر كريم يجب اغتنامه بالطاعات والاستعداد لشهر رمضان؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ».