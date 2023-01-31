قبرص تختار رئيسا جديدا وسط شك اقتصادي وانقسام عرقي

يصوت القبارصة، الأحد القادم، لاختيار رئيس جديد يتوقعون أن يقود الدولة الجزرية الصغيرة بشكل حاسم من خلال تحول الرمال الجيوسياسية والأوقات الاقتصادية غير المؤكدة التي أصبحت مصدر قلق كبير للناس، متجاوزة بذلك الجهود المتوقفة لإصلاح العرق في البلاد.

وكانت الحملة التي استمرت لأشهر باهتة بسبب المرشحين الثلاثة الرئيسيين هم جميعًا شركاء مقربون من الرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس، وبالتالي تركزت معاركهم على محاولة إقناع الناخبين بأنهم لم ينقطعوا عن نفس القماش، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وفي الوقت نفسه، كانوا يتطلعون للحصول على أصوات من مختلف الخطوط الإيديولوجية من خلال محاولة تجنب الظل الطويل الذي يلقيه أناستاسيادس اليميني، الذي اتهمه منتقدوه بتمكين الفساد من التفاقم خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات. فترة، وقد نفى أناستاسيادس بشدة هذه المزاعم.

ومن بين 14 مرشحًا، كان من بين المرشحين الأوائل أفيروف نيوفيتو، زعيم حزب التجمع الديمقراطي من يمين الوسط والمؤيد للأعمال، والذي كان أناستاسيادس يقوده سابقًا؛ ونيكوس كريستودوليدس، وزير الخارجية السابق والمتحدث باسم الحكومة في إدارة أناستاسيادس، والمرشح الرئيسي الثالث هو أندرياس مافرويانيس، الدبلوماسي السابق وكبير مفاوضي أناستاسيادس مع القبارصة الأتراك المنشقين في مفاوضات السلام.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أيا من الثلاثة لن يحصل على أكثر من نصف الأصوات - وهو المعيار للفوز التام في الجولة الأولى- بدلاً من ذلك، من المرجح أن يتقدم المركزان الأولان إلى جولة الإعادة بعد أسبوع، حيث يحق لحوالي 561 ألف مواطن التصويت.

وأعطت استطلاعات الرأي باستمرار كريستودوليدس تقدمًا بما يصل إلى 10 نقاط على نيوفيتو ومافرويانيس، مما يعني أنه من المحتمل أن يأخذ مكانًا واحدًا في جولة الإعادة، بينما يقاتل الآخرون من أجل الآخر.

كان "اتصال أناستاسيادس" موضوعًا رئيسيًا للناخبين، ولكن أيضًا للرئيس نفسه، الذي تفاخر في مقابلة حديثة مع صحيفة Phileleftheros الرائدة بأنه يشعر "بمقياس تم إثباته" في قيادته من خلال حقيقة أن ثلاثة من مساعديه يتنافسون على خلافته.

وتولى نيوفيتو، 61 عامًا، زمام ديسي من أناستاسيادس قبل عقد من الزمن وقام بحملة على سمعته كمشغل سياسي ماهر يمكنه إنجاز المهمة ورعاية الاقتصاد خلال الأوقات الصعبة. شعار حملته ، "Averof Can" ، مستحضرًا شعار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "نعم نستطيع" ، مبني على هذه الرسالة.

لكن تلك السمعة هي التي يبدو أنها أضرت به في صناديق الاقتراع، حيث رأى العديد من الناخبين أنه شخص كبير للغاية من الداخل مشوبًا بـ "خطايا" عقد أناستاسيادس في المنصب، مثل الاستثمار البائد الآن مقابل- برنامج المواطنة الذي أدى إلى مزاعم الفساد.

و كان نيوفيتو يحاول يائسًا تعزيز تصويت DISY خلف محاولته منذ أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ما يصل إلى ثلث أعضاء الحزب يدعمون كريستودوليدس ، الذي حصل على بدايته السياسية من خلال الحزب، وهو دبلوماسي محترف له سجل حافل بالنجاح، مافرويانيس ، 66 عامًا ، يترشح كمستقل لكنه يحظى بدعم حزب AKEL ذي الجذور الشيوعية.

و على الرغم من أن حزب AKEL هو ثاني أكبر حزب في الجزيرة ، إلا أن الفترة الرئاسية المشؤومة لزعيمها الراحل ديميتريس كريستوفياس قبل 15 عامًا ، والتي قال النقاد إنها أدت إلى قرب إفلاس الجزيرة ، لا تزال تثقل كاهل الحزب ، وإلى حد ما ، مافرويانيس نفسه.

ويقوم مافرويانيس بحملته بصفته وكيل التغيير الذي على عكس منافسيه لم يكن له دور في "السنوات العشر التي أصابت البلاد حقًا".

كريستودوليدس هو أيضًا دبلوماسي محترف. في سن التاسعة والأربعين، تمكن من تحسين صورته بعناية كقائد فعّال وحديث يمكنه بثقة التعامل مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بفضل خبرته في وزارة الخارجية.

لقد جعله شبابه ونهجه اللطيف محبوبًا لدى الناخبين الذين لا يقرنونه بالانفجار غير الفعال للجيل السياسي السابق. ومع ذلك ، فإن بعض المؤمنين بـ DISY يعتبرونه "خائنًا" لخوضه ضد رئيس الحزب وتقسيم أصواته.

وسيتعين على الفائز أن ينافس - مثل العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي - الاقتصاد الذي تضررت به الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها الضار على تكلفة المعيشة، حيث سجلت قبرص نموًا اقتصاديًا، لكن استطلاعات الرأي تظهر قلقًا عامًا واسع النطاق من ارتفاع التضخم.

وسيحتاج الرئيس الجديد أيضًا إلى معالجة التدفق الهائل المستمر للمهاجرين الذي جعل قبرص واحدة من أفضل دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء لكل فرد.

ومن المرجح أيضًا أن يرغب في تسريع تطوير احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تحت سطح البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وسط بحث متجدد عن مصادر الطاقة البديلة التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن شأن تسوية سياسية سريعة لحل الانقسام العرقي الذي دام نصف قرن في الجزيرة أن تسهل ذلك، لكن الاحتمالات تبدو قاتمة حيث يبدو أن الجانبين متباعدان الآن أكثر من أي وقت مضى منذ حدوث الانقسام في عام 1974 عندما غزت تركيا في أعقاب انقلاب استهدف الاتحاد. مع اليونان.

ويُنظر إلى مطالبة كل من تركيا والقبارصة الأتراك بالاعتراف بدولة انفصالية قبل أن تبدأ محادثات السلام على أنها غير بداية ويدينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما.