الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

طلاب
طلاب

يسعى قطاع عريض من الطلاب في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم بشكل إلكتروني عبر بوابة الأزهر الشريف والتي خصصها قطاع التعليم الأزهرية لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم طوال العام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الفترة المقبلة واعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم 

تعلن بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) عن إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 عقب اعتمادها بشكل رسمي حيث تخضع الأن أوراق الامتحانات إلى عملية التصحيح وأعمال الكنترول مع جمع ورصد وتجميع والتي تجرى بشكل دقيق داخل لجان الكنترول لضمان عدم تعرض الطالب للظلم.

ويمكن الاستعلام بإبتاع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع  بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد طلاب الشهادة الإعدادية.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بدقة.
  • إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة.

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موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

خلال الأيام القليلة الماضية سيعلن الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد اعتماد النتائج لطلاب الصف الثالث الإعدادي لللعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي من المقرر طرحها عبر الموقع افلأكتروني عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بعد مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء بها ورصد الدرجات في كافة المواد الدراسية للطالب.

وكانت قد أجريت الامتحانات داخل اللجان الامتحانية التي اختيارها بشكل رسمي حسب الخطة الوقائية التي أعدتها وزارة الصحة لضمان سلامة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والحفاظ على صحتهم العامة.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه

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لينك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم وخطوات الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني وتوزيع درجات الطلاب تساؤلات زاد البحث عنها في الآونة الأخيرة وهي كما يلي:-

  • مادة الفقه 25 درجة.
  • مادة الحديث والتفسير 25 درجة.
  • مادة التوحيد والسيرة 25 درجة.
  • مادة الثقافة الإسلامية 10 درجة.
  • مادة النحو 25 درجة.
  • مادة المطالعة والنصوص 25 درجة.
  • مادة الرياضيات 30 درجة.
  • مادة العلوم والدراسات الاجتماعية  20 درجة.
  • مادة الإنجليزي 20 درجة.

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رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 

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وائل لطفي

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