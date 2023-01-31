البحر الأحمر تستقبل 18 ألف سائح اليوم

يستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، على مدار ساعات اليوم، ما يقرب من 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 101 رحلة طيران قادمة من عدة مطارات دولية.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، قرابة 2000 سائح قادمين على متن 12 رحلة طيران، ضمن 59 رحلة طيران تصل للمطار الذي يقع جنوب البحر الأحمر، خلال الأسبوع الجاري من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تنقل تلك الرحلات على متنها 11 ألف سائح على مدار الأسبوع.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم، 16 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 89 رحلة طيران منتظم وشارتر، حسب جداول التشغيل المعلنة من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، وتصدرت السياحة الألمانية الأعلى وصولًا لمدينة الغردقة، تليها الرحلات الإنجليزية والتشيكية والبولندية، من حيث معدلات الوصول.