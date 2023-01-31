الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر: إشادة بلينكن بلجنة العفو انتصار لأوضاع حقوق الإنسان في مصر

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي أشاد فيها بلجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن بعض السجناء، موضحا إنه يعد انتصارا كبيرا لمجهودات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حرص على تشكيل هذه اللجنة وإعطاء فرصة جديدة لأبناء هذا الشعب العظيم، وكذلك لأوضاع حقوق الإنسان.

وأوضح "صميدة" في بيان له، أن إعلان بلينكن بأن مصر لها رؤيتها التي لا يمكن التدخل فيها  يؤكد على نجاح رؤى وخطط وسياسات القيادة السياسية الخارجية التي جعلت من أمريكا لأول مرة منذ فترة طويلة بأن تعلن أن سياسات مصر الداخلية ناجحة وتحترم حقوق الإنسان وبالتالي لا يمكن التدخل فيها فهي شأن مصري خالص.

وأضاف"صميدة"، أن تنوع العلاقات الخارجية المصرية واتسامها بالتوازن والانتقال لمرحلة النفوذ يوضح أن مصر أصبحت رقما صعبا في المعادلة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية وضع واشنطن في موقف واحد وهو الاعتراف بنجاح السياسات والخطط والرؤى المصرية داخليا قبل خارجيا، وبالتالي هذا الأمر يعد انتصارا للملف الحقوقي في مصر الذي ظلم كثيرا واتخذ ذريعة وأداة للضغط على مصر والتدخل في شؤونها الداخلية في أوقات سابقة.

وشدد "صميدة"على أن هذا التصريح يؤكد على دخول العلاقات المصرية الأمريكية مرحلة جديدة أكثر توافقا تجاه قضايا وملفات المنطقة، مما يساهم في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي واستقرار الأمن القومي العربي.

الرئيس السيسي الربان عمر المختار صميدة السياسية الخارجية العلاقات المصرية القيادة السياسية

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مصر فى عالم متغير

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