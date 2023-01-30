التضامن: تلقينا 22 ألف بلاغ لإنقاذ مواطنين بدون مأوى

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس فريق الإنقاذ السريع بوزارة التضمان الاجتماعي، إن الوزارة تسير على قدم وساق لتقديم المساعدات للمواطنين بأقصى سرعة ممكنة فور الإبلاغ عن مكان الحادث.

التضامن الاجتماعي

وأكد “يوسف” خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة تهتم بوضع الأشخاص بدون مأوى، داخل دور الرعاية تحت إشراف الوزارة.

الرعاية المجتمعية

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتخصيص رقم لتحديد الحالة ومكانها وصورة لها حتى تتجه قوات الإنقاذ إليها سريعًا وتتعامل معها بطريقة صحيحة ومناسبة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تجبر المواطنين على الذهاب لدار الرعاية المجتمعية ولكنها تعرض عليهم الأمر، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض الذهاب مع القافلة تقوم الحملة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ثم تتركه.

وأكد:" سيتم الرد على صاحب الشكوى بكافة التفاصيل والتحركات التي قام بها فريق الانقاذ، والوزارة تلقت أكثر من 22 ألف بلاغ على مدار السنوات القليلة الماضية، و50% من الحالات تم وضعها في دور الرعاية المجتمعية".