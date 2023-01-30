حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بسرقة سيارات النقل بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتخصص في سرقة سيارات النقل بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية بالقاهرة، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامهم ابالتخصص في سرقة سيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تبين من تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن قيام شخصين"لأحدهما معلومات جنائية " بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل دفع مبالغ مالية وإنهما وراء ارتكاب واقعتي سرقة بدائرة قسم شرطة المرج بذات الأسلوب أمكن ضبطهما.

واعترف المتهمان بارتكاب واقعتي السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمخزن كائن بقطعة أرض زراعية ملك أحدهما بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين، واتهماهما بالسرقة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.