متاح الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023

منذ ساعات قليلة أعلنت مديرية التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023، وكيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة شمال سيناء 2023، بعد اعتمادها على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد محافظ شمال سيناء نتائج الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول 2022-2023، في صباح اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023، وأوضح أن نسبة النجاح فى كافة امتحانات الشهادة الإعدادية بلغت حوالي 85.9%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء 2023 الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، عن لينك الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023، ويتاح الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في شمال سيناء 2023، من خلال الرابط الآتي: من هنا.

وأوضح المحافظ، أن يكون عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 2023، بلغ حوالي 9 آلاف و236 طالبا وطالبة، حضر الامتحان بعدد 9 آلاف و160 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين حوالي 7 آلاف و840 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

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خطوات عمل تظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

يقوم الشخص ولى أمر الطالب بعمل التظلم باليوم الثانى من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول.

يقدم ولى الأمر “طلب التظلم” بالمدرسة والإدارة التعليمية.

يقوم بسداد كافة الرسوم المقررة للتظلم في كل مادة سيرغب فى التظلم فيها.

يقوم ولى أمر التلميذ يسدد مبلغ 40 جنيها عن المادة الواحدة ويكون لدى المسئول المالى بالمدرسة.

سيرفق بالطلب القسيمة الدالة على السداد لمبلغ التظلم و"صورة بطاقة الرقم القومى" لولى الأمر.

ومن عقب تقديم طلب التظلم، سيتم فحص طلب التظلم للتأكد من “عدم وجود أجزاء من الإجابة غير مقدره”.

الخطأ فى جمع كافة الجزئيات بالدرجات في كل سؤال على حدة ويكون من الداخل أو عدم مطابقتها لكافة الدرجات النهائية على “المرآة الخارجية” لكراسة الإجاب.

عدم الاحتساب للدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.

الخطأ فى جمع جميع الدرجات الكلية للأسئلة على “المرآة الخارجية” لكراسة الإجابة.

التأكد من الإضافة للدرجة الأعلى للتلميذ بامتحانات أعمال السنة لمجموع درجاته في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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