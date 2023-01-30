الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 46 مخالفة خلال حملات تموينية لمراقبة الأسعار وتوفير السلع في الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وتنفيذا لذلك شن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار، و استهدفت الحملة طريق الكافورى بحري وقبلي، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 15 محضرا متنوعا، و تحرير 2 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب7 آلاف جنيه.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

بة الأسواق شملت شارع السيد محمد كريم، وإسماعيل صبري، وطويلة باللبان، وأسفرت الحملة عن إعدام 3 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 11 محضرا متنوعا، و2 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 5 آلاف جنيه. 

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية



ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع سلمان الفارسي، 6 اكتوبر ، صديقات الكتاب المقدس وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا متنوعا، فيما كثف مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته  للتفتيش على المحال العامة والصيدليات لمراقبة الأسعار استهدفت نطاق المركز واسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر ب 12 ألف جنيه.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو في إخفاء السلع.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية
الإسكندرية توافر كافة السلع الأحياء الأجهزة التنفيذية حملات الرقابة

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