«الخارجية الروسية» تكشف أهمية زيارة الرئيس الصينى إلى موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية إن زيارة الرئيس الصيني شى جين بينج المرتقبة إلى موسكو، ستصبح الحدث المركزي في العلاقات بين البلدين في عام 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، حول نتائج الأنشطة الدبلوماسية الروسية خلال العام الماضي.

وأضافت الخارجية الروسية: "في هذا العام الجاري سيصبح من الممكن بفضل الجهود المشتركة لروسيا والصين، زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ودفعها إلى الأمام".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا نظيره الصيني شي جين بينج، لزيارة روسيا الاتحادية في الربيع المقبل.