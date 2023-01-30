الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الروسية» تكشف أهمية زيارة الرئيس الصينى إلى موسكو

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قالت وزارة الخارجية الروسية إن زيارة الرئيس الصيني شى جين بينج المرتقبة إلى موسكو، ستصبح الحدث المركزي في العلاقات بين البلدين في عام 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، حول نتائج الأنشطة الدبلوماسية الروسية خلال العام الماضي.

وأضافت الخارجية الروسية: "في هذا العام الجاري سيصبح من الممكن بفضل الجهود المشتركة لروسيا والصين، زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ودفعها إلى الأمام".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا نظيره الصيني شي جين بينج، لزيارة روسيا الاتحادية في الربيع المقبل.

السلطات الروسية موسكو روسيا الخارجية الروسية الدبلوماسية الروسية الصين

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