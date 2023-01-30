هيئة الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأسبوع الجارى.. انخفاض ملحوظ بدءًا من الغد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيكون باردًا في الصباح الباكر، فيما يكون مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، فيما تتسم السواحل الشمالية بطقس معتدل، أما في الليل يسود طقس بارد بشكل ملحوظ.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيانها، أنه اعتبارا من غدٍ الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على كل أنحاء العالم بقيم تتراوح بين 3-4 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 للعظمى 13 للصغرى، وفي السواحل الشمالية 20 للعظمى 10 للصغرى، وفي جنوب سيناء 25 للعظمى 15 للصغرى، وفى شمال الصعيد 24 للعظمى و11 للصغرى، وفى جنوب الصعيد 31 للعظمى.

حالة الطقس غدا

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 للعظمى 10 للصغرى، وفى السواحل الشمالية 17 للعظمى 11 للصغرى، وفى جنوب سيناء 23 للعظمى و13 للصغرى، وفى شمال الصعيد 19 للعظمى 8 للصغرى، وفى جنوب الصعيد 26 للعظمى.

حالة الطقس الأربعاء

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 للعظمى 10 للصغرى، وفى السواحل الشمالية 17 للعظمى و11 للصغرى، وفى جنوب سيناء 23 للعظمى و15 للصغرى، وفى شمال الصعيد 18 للعظمى 7 للصغرى، وفى جنوب الصعيد 21 للعظمى.

حالة الطقس الخميس

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 للعظمى 11 للصغرى، وفى السواحل الشمالية 17 للعظمى 11 للصغرى، وفى جنوب سيناء 21 للعظمى للصغرى 14 وفى شمال الصعيد 19 للعظمى 6 للصغرى، وفى جنوب الصعيد 21 للعظمى.

حالة الطقس الجمعة

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 للعظمى 10 للصغرى، وفى السواحل 19للعظمى و10 للصغرى، وفى جنوب سيناء 23 للعظمى و14 للصغرى، وفي شمال الصعيد 20 للعظمى و6 للصغرى، وفي جنوب الصعيد 22 للعظمى.