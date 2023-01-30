بـ14 بندًا.. مصر تعلن التزاماتها خلال مؤتمر المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطط مصر المستقبلية في التعامل مع الدين الحكومي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وانتهاء الإجراءات واستخراج البضائع من الموانئ.
ويعرض "الدستور"، خلال السطور التالية، أهم وأبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الإثنين:
- فتح الآفاق أمام فرص الاستثمار.
- نرحب بالحوارات البناءة، والتي تتخطى آليات الاستثمار التقليدي.
- مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام.
- لدينا خطة لتقليل الدين الحكومي بحلول عام 2027- 2028 من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- تواجدنا اليوم هو شهادة على أهمية المشاركة المتعددة الأطراف وفتح الآفاق للفرص الاستثمارية.
- حريصون على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
- ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي تم إدخالها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
- ضمان المسار لتقليل الدين العام وتوسع شبكات الأمن الاجتماعي وتقليل الخطر وخلق فرص العمل.
- تم التواصل مع البنك المركزى لانتهاء الإجراءات واستخراج البضائع من الموانئ بدءًا من ديسمبر عام 2022 حتى الآن.
- نتحرك قدمًا للخطة الشاملة لتوفير العملة الأجنبية.
- نعمل على تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد ليكون على رأس أولوية أجندتنا.
- مصر لديها رسالة واضحة بالتزامها بشكل كامل لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الخاص بها.
- مصر مصممة على نجاح خططها بينما تفعل ذلك.
- نرحب بمجتمع المستثمرين كي يكون شريكًا لها في هذه الرحلة.