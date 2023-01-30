بـ14 بندًا.. مصر تعلن التزاماتها خلال مؤتمر المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطط مصر المستقبلية في التعامل مع الدين الحكومي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وانتهاء الإجراءات واستخراج البضائع من الموانئ.

ويعرض "الدستور"، خلال السطور التالية، أهم وأبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الإثنين: