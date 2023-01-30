الروائى الأردنى رمضان الرواشدة فى ضيافة ورشة الزيتون على هامش معرض الكتاب

يحل الكاتب الأردني رمضان الرواشدة، على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية.

وفي أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد في السابعة من مساء اليوم الإثنين، يناقش رمضان الرواشدة، روايته الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، تحت عنوان “المهطوان”.

ويتناول الرواية بالنقاش والعرض والتحليل كل من: الناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، الروائي رجب أبو سرية، كما يشارك في المناقشة كل من الكتاب: أحمد حلمي ومجدي نصار وأسامة ريان والروائي دكتور محمد إبراهيم طه، ويدير الأمسية الكاتب شعبان يوسف.

والكاتب الأردني “رمضان الرواشدة”، صدر له عدد من الروايات من بينها "الحمراوي" وقد حصل عنها على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية 1994، كما صدر له روايات: "أغنية الرعاة" 1998، و"النهر لن يفصلني عنك" 2006، و"جنوبي" 2019.

ــ “المهطوان” رواية مشحونة بالقضايا الفكرية والثقافية

وتذهب الناقدة والكاتبة الأردنية “شروق العصفور”، في مراجعتها لرواية “المهطوان”، للكاتب الأردني رمضان الرواشدة، إلي أنه: “يعتبر ”الرواشدة" أحد أعمدة الرواية الأردنية، ممن حقق إنجازات في مجاله أعماله الأدبية التي حصدت العديد من الجوائز.

وتضيف “العصفور”: تتضمن رواية “المهطوان”، تقنيات سردية، مثل صوت القرين والقدرة علي استرجاع وتظيف التراث الأردني، وطقوس تراثية استطاع العمل احياءها، كما عكست مخاضات فكرية وسياسية عاشها الأردن في ثمانينيات القرن العشرين.

يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تحل ضيف شرف الدورة الرابعة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تعقد في الفترة من 25 يناير وحتي 6 فبراير 2023، بمشاركة 1047 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية ــ التجمع الخامس، بجوار مسجد المشير طنطاوي.