الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عندنا واقفة».. محمود حافظ يروج لفيلم «جروب الماميز» على طريقته الخاصة (فيديو)

محمود حافظ في فيلم
محمود حافظ في فيلم جروب الماميز

روج النجم محمود حافظ، لأحدث أعماله السينمائية فيلم «جروب الماميز» على طريقته الخاصة، تمهيدا لطرحه بدور العرض نهاية الأسبوع الجارى مع مطلع شهر فبراير ضمن أفلام موسم إجازة منتصف العام.

ونشر «حافظ» فيديو يتحدث من خلاله لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كنوع من الدعاية لدخول الفيلم قائلا: «أسعد الله مساءكم، إحنا يا جماعة عندنا واقفة.. واقفة مهمة جدا ومفيهاش أي هزار، الواقفة دى يوم 2 فبراير، جوه فيلم «جروب الماميز».. إحنا بنقدم لكم حاجة خفيفة لايت كوميدى، وبنحكى فيها عن مشاكلكم بينكم وبين أولادكم فى أي شيء يخص التعليم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم وتشرفونا بإذن الله.. جروب الماميز.. محمود حافظ».

وبمجرد نشر «حافظ» للفيديو، سرعان ما انهالت التعليقات متمنيين له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدين أنهم فى انتظار طرح الفيلم بالسينمات للاستمتاع به.

أحداث وتفاصيل فيلم «جروب الماميز» 

تدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، حيث يجمع جروب "واتس آب" خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني اثنين منهن من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهن الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط، وعلى الرغم من أن نوعية الأفلام لايت كوميدي إلا أنه يناقش قضية اجتماعية مهمة، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسئولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء.

صناع وأبطال فيلم "جروب الماميز"

الفيلم بطولة كل من محمود حافظ، وروبي، ويسرا اللوزي، ومحمد ثروت، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن محمود حافظ ينتظر عرض أحدث أعماله الدرامية «بالطو» خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا يوم 8 فبراير، على منصة Watch It الرقمية.

مسلسل «بالطو» مكون من 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية، ويشارك فى بطولته بجانب حافظ ، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، ومحمود البزاوى، وبيومي فؤاد، ومحمد رضوان، وعصام علي، وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان القدير خالد الصاوي.

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