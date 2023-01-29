أعلنت وسائل اعلام عراقية، الاحد، سماع دوي انفجارات وتحليق طائرات قرب مدينة القائم في الأنبار، مشيرة الى أن أصوات الانفجارات في القائم ناتجة عن قصف على الشريط الحدودي مع البوكمال السورية.

وذكرت قناة السومرية نيوز العراقية أن استهداف سيارات تابعة لميليشيات على الحدود العراقية السورية، حيث استهدفت رتل سيارات في البوكمال السورية بعد مغادرته الحدود العراقية.

المرصد السوري يؤكد

فيما اكد المرصد السوري عن تدمير 6 شاحنات تبريد في البوكمال السورية جراء غارات جوية، لافتاً الى أن 25 شاحنة عبرت من العراق إلى سوريا من منفذ يسيطر عليه "حزب الله العراقي" .

واشار مصادرمطلعة، وفق قناة العربية، ان طائرات أطلقت نيران تحذيرية سمحت بمغادرة السائقين ثم قصفت الشاحنات، كما اكدت ان الطائرت قصفت رتل الشاحنات بعد عبوره الأراضي العراقية.

كما أكدت المصادر أن قصف رتل السيارات وقع في الجانب السوري من الحدود مع العراق، وذلك بعد سماع دوي 3 انفجارا في البوكمال مع تحليق طائرة للتحالف الدولي.