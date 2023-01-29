المصرى يتوصل لاتفاق مع غزل المحلة لاستعارة عبده يحيى حتى نهاية الموسم

اتفق مسئولو النادي المصري مع إدارة غزل المحلة على استعارة اللاعب عبده يحيى لاعب الفريق حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية المصري في الشراء بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وتواصل إدارة المصري عملها قبل انتهاء الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق.

ونجح مسئولو المصري في إنهاء إجراءات انتقال اللاعب عبده يحيى إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بمبلغ 2 مليون جنيه، على أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق عقب خوضه مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي والتي تقام في الخامسة مساء غدٍ الاثنين.

ويستأنف فريق المصري غدًا تدريباته عقب الراحة السلبية التي منحها لهم حسام حسن، المدير الفني للفريق، عقب انتهاء مباراة فاركو والتي أقيمت بالأمس وخسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.