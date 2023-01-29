الزراعة: الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف «ذرة وفول الصويا» بـ91 مليون دولار

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بقيمة حوالي 91 مليون دولار، بالتنسيق مع البنك المركزي.



وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.



وأضاف أن الإفراج شمل 56 ألف طن من الذرة بحوالي 20 مليون دولار، و79 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 66 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 5 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضي وحتى 25 يناير الحالي 2.291 مليون طن منها 1.594 مليون طن ذرة، و702 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 1.154 مليار دولار.



وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، والتي هى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.. مشيرا إلى أن هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها التأثير الإيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.