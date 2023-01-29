الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دفاع النواب» توافق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنه 1978.

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية التعديلات التشريعية، لا سيما وبما يحقق الانضباط الوظيفي في محاسبة المخالف، مثلما يتم مكافأة المتميزين في مجال عملهم من العمد والمشايخ، لا سيما وأهمية موقعهم في القرية. 

ولفت العوضي إلي أهمية التعديلات التشريعية في إقرار سياسة الثواب والعقاب، وتحقيق الانضباط في المنظومة الشرطية وصولًا إلى العمد والمشايخ، لافتًا إلى أن هناك ضوابط لتوقيع الجزاءات، لا سيما وأن الجزاءات الشديدة تعرض على لجنة عليا مختصة أو تكون أمام مجلس تحقيق لبيان مدى المخالفة. 

وتضمنت التعديلات التشريعية التي وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة، إجازة توقيع أحد الجزاءات على العمد والمشايخ حال التقصير أو الإهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقواله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدد تصل إلي 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولًا إلى الفصل من الخدمة.

لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب اللواء أحمد العوضي قانون العمد والمشايخ التعديلات التشريعية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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