بدء ندوة مئوية البابا شنودة الثالث بمعرض الكتاب الـ54

بدأت مساء اليوم الأحد، فعاليات ندوة مئوية سماحة البابا شنودة الثالث (مئوية الميلاد)؛ وذلك ضمن فعاليات " الصالون الثالث" ببلازا 2 فى رابع ايام معرض القاهرة الدولى للكتاب 54.

في مستهل اللقاء وجه الدكتور رامي عطا التحية للقائمين على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن فعالية اليوم في محبة البابا شنودة الثالث أحد أبرز الشخصيات الكنسية والوطنية.

وأضاف "عطا" ضمن فعاليات ندوة “مئويات سماحة البابا شنودة الثالث (مئوية الميلاد)”، أن البابا شنودة علمنا حب الكنيسة وعشق الوطن.

يذكر أنه يشارك في الندوة أحمد السرساوي مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي والسكرتير الشخصي للبابا شنودة لسنوات طويلة، ويديرها الدكتور رامي عطا صالح.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".