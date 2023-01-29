الحبس سنة مع الشغل لعاطل استدرج طفلة وتعدى عليها بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي وعاشور فرج إبراهيم، وأمانة السر رجب شعبان ومحمد صابر، بمعاقبة عاطل هتك عرض طالبة بالمرج، بالحبس سنة مع الشغل.

وكان المستشار أحمد شورب- المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "خالد.ن.م" 36 سنة، حيث تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 27922 لسنة 2022 جنايات المرج والمقيدة برقم 3259 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة.

وذلك لأنه في غصون شهر مايو 2022، قام المتهم بهتك عرض المجني عليها الطفلة "ن.ا.ع" بغير قوة أو تهديد واصطحابها إلى مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.