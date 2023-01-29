الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإمام الأكبر يفتتح معهدًا أزهريًا لتعليم اللغة العربية بمدينة نصر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

افتتح فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالحي السادس بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من كبار القيادات بالأزهر الشريف.

واستعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي، لفضيلته بعض المعلومات التي تتعلق بالهدف من إنشاء المعهد، واستراتيجية التدريس فيه، موضحة أن المعهد يقع على مساحة ١٠٠٠ متر مربع تقريبًا، ويشتمل على ٤ أدوار، حيث يتكون من ١٧ فصلاً دراسيًا بطاقة استيعابية تضم ٣٦٠ طالبًا، ومجموعة من المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات، ومسجد ومكتبة ومعمل كمبيوتر ومدرج وقاعة للندوات.

وأعرب شيحة الأزهر عن تقديره لجهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، المبذولة في متابعة إنشاء المعهد وتصميمه وتزويده بأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجالات التعليم، ودعم الطلاب الوافدين والأجانب، وتلبية احتياجاتهم وتعزيز قدراتهم التعليمية والثقافية ضمن خطة المركز الاستراتيجية، والتي تستهدف التوسع في معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

يذكر أن هذا المعهد يأتي استكمالًا لدور الأزهر الشريف في نشر وتعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين، ولكل من يرغب في تعلمها من غير الناطقين بها، كجزء أصيل من رسالة الأزهر الشريف العالمية القائمة على حفظ الدين واللغة، ويعمل المعهد الجديد تحت إشراف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.

شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب تعليم اللغة العربية للناطقين الدكتورة نهلة الصعيدي المعهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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