الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا في مصر 30-1-2023

طقس
طقس

ننشر حالة الطقس غدا في مصر 30-1-2023 حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعتها لحالة الطقس غدًا الأحد 29 يناير بكافة أنحاء الجمهورية، إذ يشهد طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا في مصر

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه الأماكن.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا

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حالة البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

 

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

  • العظمى الصغرى
  • القاهرة 23 12
  • العاصمة الإدارية 23 12
  • 6 أكتوبر 24 11
  • بنهــــا 23 12
  • دمنهور 23 12
  • وادي النطرون 23 12
  • كفر الشيخ 22 12
  • المنصورة 22 12
  • الزقازيق 23 12
  • شبين الكوم 23 12
  • طنطا 24 13
  • دمياط 20 13
  • بورسعيد 21 14
  • الإسماعيلية 24 13
  • السويس 23 13
  • العريش 22 14
  • رفح 21 13
  • رأس سدر 23 12
  • نخل 21 7
  • كاترين 20 5
  • الطور 26 15
  • طابا 23 16
  • شرم الشيخ 26 17
  • الإسكندرية 21 12
  • العلمين الجديدة 21 12
  • مطروح 20 12
  • السلوم 19 10
  • سيوة 22 7
  • رأس غارب 26 14
  • الغردقة 27 14
  • سفاجا 26 14
  • مرسى علم 27 15
  • شلاتين 27 18
  • حلايب 25 17
  • أبو رماد 27 16
  • رأس حدربة 25 14
  • الفيوم 25 11
  • بني سويف 25 10
  • المنيا 26 10
  • أسيوط 28 11
  • سوهاج 29 12
  • قنا 29 12
  • الأقصر 30 12
  • أسوان 30 15
  • الوادي الجديد 30 10
  • أبوسمبل 29 12
حالة الطقس غدا في مصر حالة الطقس غدا الطقس غدا الطقس غدا في مصر الأرصاد الجوية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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