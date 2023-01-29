ننشر حالة الطقس غدا في مصر 30-1-2023 حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعتها لحالة الطقس غدًا الأحد 29 يناير بكافة أنحاء الجمهورية، إذ يشهد طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر